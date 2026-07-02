6 Cara Bikin Hubungan Intim Makin Bergairah

JAKARTA – Rutinitas yang berlangsung bertahun-tahun dalam sebuah hubungan terkadang membuat kehidupan seksual terasa monoton. Jika Anda dan pasangan mulai merasa gairah menurun atau hubungan intim terasa kurang bersemangat, ada berbagai cara sederhana yang bisa dicoba untuk mengembalikan kehangatan di kamar tidur.

Tak perlu langsung mencoba hal-hal yang ekstrem. Perubahan kecil pada kebiasaan, komunikasi, hingga gaya bercinta sering kali sudah cukup memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi kedua pasangan, dilansir dari laman Hims.

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan agar hubungan intim kembali bergairah.

1. Tingkatkan stamina tubuh

Kondisi fisik yang prima berpengaruh terhadap kualitas hubungan seksual. Berolahraga secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus membantu menjaga performa saat berhubungan intim.

Selain latihan kardio dan kekuatan otot, pria juga dianjurkan melakukan latihan otot dasar panggul atau Kegel. Latihan ini dipercaya membantu memperkuat otot yang berperan dalam mengontrol ejakulasi sehingga dapat meningkatkan kontrol saat berhubungan seksual.

2. Coba posisi bercinta yang berbeda