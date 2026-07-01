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Kenal Lebih Dekat dengan Lukita Maxwell, Aktris Berdarah Indonesia yang Bersinar di Hollywood

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |09:04 WIB
Kenal Lebih Dekat dengan Lukita Maxwell, Aktris Berdarah Indonesia yang Bersinar di Hollywood
Lukita Maxwell. (Foto: dok Instagram/lukita)
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JAKARTA - Lukita Maxwell dikenal sebagai aktris Amerika Serikat keturunan Indonesia yang sedang bersinar di industri hiburan Hollywood. Film terbaru yang dibintanginya adalah Backrooms (2026) yang sedang ramai diperbincangkan, besutan rumah produksi ternama, A24. 

Lukita Maxwell lahir di Jakarta pada 27 Oktober 2001, dari seorang ibu keturunan Tionghoa-Indonesia dan ayah berkebangsaan Amerika Serikat. Setelah menghabiskan masa kecilnya di Bali, ia beserta keluarganya pindah ke St. George, Utah, Amerika Serikat. Di sanalah ia tumbuh dewasa dan mulai menemukan kecintaannya pada dunia seni.

Ia menghabiskan masa mudanya dengan menempuh pendidikan homeschooling. Ketertarikannya pada akting justru bermula dari kecintaannya membaca karya-karya William Shakespeare di perpustakaan lokal. Ia kemudian mengasah bakatnya di Utah Shakespeare Festival, di mana ia berhasil memenangkan kompetisi monolog bergengsi saat masih remaja.

Lukita juga memiliki minat yang kuat di bidang desain dan arsitektur. Pada 2020, ia pindah ke New York karena berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di jurusan Arsitektur di Pratt Institute. Namun, masa kuliahnya hanya bertahan sekitar dua bulan dan memilih mengambil peran utama di serial televisi Generation.

Meski sudah sukses di layar kaca, Lukita tetap mencintai teater. Baru-baru ini, di sela-sela waktu syutingnya, ia kembali mengasah kemampuan aktingnya dengan mengikuti program intensif Shakespeare di Royal Academy of Dramatic Art di London, Inggris.

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