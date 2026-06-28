Tampil Menawan dengan Scarf: Ini Variasi Style yang Wajib Kamu Coba

JAKARTA - Pernahkah kamu merasa pakaian yang kamu kenakan terasa terlalu polos atau membosankan? Jika ya, kamu tidak perlu terburu-buru membeli baju baru. Terkadang, rahasia untuk meningkatkan gaya berpakaian ada pada satu aksesori sederhana: scarf atau syal.

Hanya dengan selembar kain cantik ini dengan motif unik, kamu bisa menciptakan berbagai tampilan yang berbeda, mulai dari kasual hingga elegan. Yuk, simak beberapa variasi gaya menggunakan scarf yang bisa kamu praktikkan sehari-hari.

Variasi Style dengan Scarf

Berikut adalah beberapa trik kreatif untuk mengubah kain scarf jadi aksesoris modis yang instan mendongkrak penampilan.

1. Aksesoris Kepala dan Rambut

Bandana Klasik: Lipat scarf menjadi bentuk segitiga atau memanjang, lalu ikatkan di kepala dengan simpul di bagian bawah rambut atau di atas kepala untuk gaya retro.

Ikat Rambut (Scrunshie/Ponytail Hack): Lilitkan scarf berukuran kecil atau medium pada ikatan kuncir kuda (ponytail). Biarkan ujung-ujungnya menjuntai manis ke bawah.

Gaya Hijab/Headwrap Urban: Gunakan scarf lebar sebagai penutup kepala penuh dengan lilitan gaya bohemian yang kasual.

2. Aksesoris Tas (Bag Charms)

Lilitan Gagang Tas: Ambil scarf persegi panjang (twilly), lalu lilitkan secara rapi menutupi seluruh gagang (handle) tas jinjing Anda. Selain modis, ini juga melindungi tas dari kotoran.

Simpul Pita Kasual: Cukup ikatkan scarf membentuk pita besar pada salah satu sudut atau pangkal tali tas untuk memberikan sentuhan warna kontras.

3. Pengganti Perhiasan dan Sabuk

Kalung Choker/Slayer: Lipat scarf kecil (bandana) secara diagonal hingga menjadi lipatan tipis, lalu ikatkan pas di leher dengan simpul kecil di depan atau samping.

Sabuk (Scarf Belt): Masukkan scarf panjang melalui lubang sabuk celana jeans atau ikatkan di pinggang luaran (outer) untuk mempertegas siluet tubuh.

Gelang Tangan: Lilitkan scarf sutra berukuran kecil di pergelangan tangan beberapa kali dan kunci dengan simpul mati yang rapi.

Berani bereksperimen adalah kunci utama dalam dunia mode. Hanya dengan mengandalkan satu scarf, kamu sudah memiliki banyak pilihan gaya untuk dicoba. Selamat berkreasi dan temukan gaya favoritmu!

(Agustina Wulandari )

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