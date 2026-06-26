Sering Mual Setelah Berhubungan Seks? Bisa Jadi karena Salah Posisi

Sering Mual Setelah Berhubungan Seks? Bisa Jadi karena Salah Posisi (Foto: Freepik)

JAKARTA - Mual setelah berhubungan seks memang bukan keluhan yang umum, tetapi kondisi ini bisa dialami sebagian orang. Jika hanya terjadi sesekali, umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, bila keluhan muncul berulang kali, sebaiknya jangan diabaikan karena bisa menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu.

Pakar kesehatan seksual wanita, Dr. Sherry Ross, menjelaskan bahwa mual setelah berhubungan intim dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari masalah fisik hingga kondisi psikologis. Karena itu, penting untuk mencari penyebabnya apabila keluhan terus berulang.

"Jika mual terus terjadi setelah berhubungan seks, konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar penyebabnya bisa diketahui dan ditangani dengan tepat," ujar Dr. Ross, dikutip dari Prevention.

Berikut beberapa penyebab mual setelah berhubungan seks yang perlu diketahui.

1. Posisi Berhubungan Intim

Posisi tertentu yang menyebabkan penetrasi terlalu dalam atau dilakukan secara agresif dapat memicu rasa nyeri hingga mual. Selain itu, perubahan posisi secara tiba-tiba atau posisi yang membuat tubuh kehilangan keseimbangan juga dapat menimbulkan sensasi pusing dan mual.

Dr. Ross menyarankan pasangan memilih posisi yang lebih nyaman dan tidak memaksakan penetrasi terlalu dalam. Komunikasi dengan pasangan juga menjadi kunci agar aktivitas seksual tetap nyaman bagi kedua belah pihak.

2. Respons Vasovagal

Mual juga dapat dipicu oleh respons vasovagal, yaitu ketika saraf vagus mendapat rangsangan berlebihan selama aktivitas seksual. Kondisi ini bisa menyebabkan tekanan darah menurun sehingga memicu pusing, mual, bahkan pingsan.