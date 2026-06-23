Mengenal CV ATS-Friendly: Rahasia Lolos Screening HRD yang Masih Diabaikan Pelamar Kerja

JAKARTA - Memiliki CV yang menarik saja kini tidak cukup untuk memenangkan persaingan di dunia kerja. Di era rekrutmen digital, pelamar juga perlu memastikan dokumen lamaran mereka dapat dibaca dan diproses dengan baik oleh sistem yang digunakan perusahaan, yakni ATS (Applicant Tracking System).

Banyak pencari kerja tidak menyadari bahwa CV mereka bisa saja gugur sebelum sempat dibaca oleh tim HR. Penyebabnya bukan karena kurang pengalaman atau kualifikasi, melainkan karena format CV yang tidak sesuai dengan standar ATS.

Apa Itu CV ATS-Friendly?

CV ATS-friendly adalah curriculum vitae yang dirancang agar mudah dipindai dan dibaca oleh sistem ATS. Teknologi ini digunakan perusahaan untuk membantu menyaring ratusan hingga ribuan lamaran yang masuk secara otomatis.

Saat seorang kandidat mengirimkan lamaran secara online, ATS akan mengekstrak berbagai informasi penting dari CV, seperti data diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, hingga sertifikasi yang dimiliki.

Berdasarkan informasi tersebut, sistem akan memberikan penilaian dan mencocokkannya dengan kriteria posisi yang sedang dibuka. Kandidat dengan skor yang sesuai akan lebih berpeluang masuk ke tahap seleksi berikutnya.

Mengapa CV ATS-Friendly Penting?