5 Posisi Hubungan Intim yang Disukai Wanita, Ini Rekomendasi Para Ahli

5 Posisi Hubungan Intim yang Disukai Wanita, Ini Rekomendasi Para Ahli (Foto: Freepik)

JAKARTA - Setiap wanita memiliki preferensi yang berbeda dalam menikmati hubungan intim. Namun, menurut para ahli kesehatan seksual, ada beberapa posisi yang dinilai mampu memberikan stimulasi lebih optimal sehingga membantu meningkatkan kenikmatan dan kepuasan saat bercinta.

Jika ingin mengeksplorasi variasi baru bersama pasangan, sejumlah posisi berikut bisa menjadi pilihan. Terapis seks bersertifikat Aliyah Moore, Ph.D., menjelaskan bahwa posisi tertentu dapat memberikan stimulasi langsung maupun tidak langsung pada area sensitif wanita.

“Posisi-posisi tertentu lebih cocok untuk kenikmatan wanita karena memungkinkan stimulasi langsung atau tidak langsung pada zona erotis utama seperti klitoris atau G-spot. Wanita sering kali lebih menyukai posisi yang memberikan stimulasi semacam itu untuk meningkatkan kenikmatan mereka,” ujar Moore dilansir dari laman Prevention.

Berikut lima posisi hubungan intim yang kerap direkomendasikan para ahli.

1. Misionaris dengan Bantal

Posisi misionaris tidak selalu membosankan. Menurut Moore, menambahkan bantal di bawah pinggul dapat memberikan sensasi yang berbeda karena menciptakan sudut penetrasi yang lebih dalam.

“Dukungan dan elevasi tambahan ini dapat meningkatkan sensasi serta membuat pengalaman bercinta terasa lebih menyenangkan,” jelasnya.