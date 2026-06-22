Desain Jersey dan Jaket G-Dragon Tuai Pujian di World Cup 2026, Dipakai Pemain Timnas Korsel

JAKARTA - Nama G-Dragon kembali mencuri perhatian dunia, kali ini bukan lewat musik melainkan desain fashion. Koleksi jersey dan apparel yang dirancangnya untuk Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 menuai banyak pujian setelah dikenakan para pemain Taeguk Warriors dan menjadi sorotan pencinta sepak bola maupun fashion.

Ajang Piala Dunia 2026 tak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga menjadi panggung bagi kreativitas dunia mode. Tren perpaduan sepak bola dan fashion semakin kuat, dengan sejumlah desainer, brand, hingga musisi ternama ikut terlibat dalam merancang perlengkapan tim nasional.

Di antara berbagai kolaborasi yang hadir tahun ini, karya G-Dragon untuk Timnas Korea Selatan menjadi salah satu yang paling banyak menuai apresiasi. Kolaborasi antara Nike, label PeaceMinusOne milik G-Dragon, dan Korea Football Association (KFA) sukses mencuri perhatian berkat desain yang memadukan identitas sepak bola Korea dengan estetika streetwear modern.

Mengusung tema "Tigers of Asia", koleksi ini menggabungkan elemen khas KFA dengan motif bunga daisy yang telah lama menjadi ciri khas PeaceMinusOne. Hasilnya adalah tampilan yang segar dan berbeda, sekaligus memperkuat citra sepak bola Korea Selatan di luar lapangan.