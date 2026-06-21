HUT Ke-499 Jakarta, Ini 5 Makanan Legendaris Betawi yang Jadi Warisan Ibu Kota

PERAYAAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta tidak hanya menjadi momen untuk mengenang perjalanan panjang ibu kota. Hari ulang tahun yang jatuh pada hari ini, Senin (22/6/2026), juga kesempatan untuk melestarikan budaya Betawi yang menjadi identitas asli Jakarta.

Salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga kini adalah ragam kuliner khas Betawi. Makanan ini telah mewarnai kehidupan masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Di tengah modernisasi dan menjamurnya kuliner dari berbagai daerah maupun mancanegara, sejumlah makanan legendaris Betawi tetap eksis. Bak tak lekang dimakan waktu, makanan ini juga masih menjadi favorit warga Jakarta.

Berikut 5 Makanan Legendaris Betawi:

1. Kerak Telor, Ikon Kuliner Perayaan Jakarta

Tak lengkap rasanya membicarakan HUT Jakarta tanpa menyebut kerak telor. Makanan tradisional berbahan beras ketan, telur bebek, ebi, dan serundeng ini hampir selalu hadir dalam berbagai acara perayaan ulang tahun Jakarta.

Kerak telor bahkan telah menjadi simbol kuliner Betawi yang identik dengan ibu kota. Makanan ini selalu diburu wisatawan saat festival budaya berlangsung.

2. Soto Betawi yang Kaya Cita Rasa

Soto Betawi menjadi salah satu kuliner khas yang merepresentasikan keberagaman budaya Jakarta. Kuah gurih berbahan santan atau susu yang dipadukan dengan rempah-rempah mencerminkan akulturasi budaya yang telah lama berkembang di ibu kota.

Hidangan ini masih mudah ditemukan di berbagai sudut Jakarta. Kamu bisa menemukannya di warung tradisional hingga restoran modern.