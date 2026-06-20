Viral! Dokter Operasi Benjolan di Lengan, Ternyata Isinya Cacing yang Sudah Hidup Selama 1 Tahun

Viral! Dokter Operasi Benjolan di Lengan, Ternyata Isinya Cacing yang Sudah Hidup Selama 1 Tahun (Foto: SCMP)

JAKARTA - Seorang wanita di China dibuat terkejut setelah benjolan yang tumbuh di lengannya selama hampir satu tahun ternyata berisi dua cacing parasit hidup. Temuan tersebut terungkap saat dokter melakukan operasi untuk mengangkat benjolan yang terus membesar dan menimbulkan rasa nyeri.

Wanita bermarga Wang itu awalnya menyadari adanya benjolan kecil di lengan sekitar setahun lalu. Namun, seiring waktu ukurannya terus bertambah hingga sebesar telur puyuh dan menyebabkan rasa sakit yang semakin mengganggu aktivitas sehari-hari, demikian dilansir dari SCMP.

Karena kondisi tersebut, Wang akhirnya memeriksakan diri ke Rumah Sakit Rakyat Shenzhen di Provinsi Guangdong. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis, dokter menemukan dua cacing hidup sepanjang sekitar 10 sentimeter di dalam jaringan lengannya.

Menurut tim medis, cacing tersebut merupakan sparganum, yaitu larva parasit yang dapat menginfeksi manusia melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi.

Infeksi Cacing dari Bahan Makanan

Dokter menduga infeksi terjadi akibat kebiasaan Wang saat memasak. Ia mengaku sering mengolah katak di rumah dan menggunakan talenan yang sama untuk memotong bahan makanan lain yang dikonsumsi tanpa proses pemanasan lebih lanjut.

Kondisi tersebut diduga memungkinkan kista parasit berpindah dari bahan mentah ke makanan siap santap, lalu masuk ke dalam tubuh.

Dokter menjelaskan bahwa sparganum memiliki perilaku berbeda dibandingkan beberapa jenis parasit lainnya. Larva ini tidak berkembang menjadi cacing dewasa di tubuh manusia, tetapi dapat berpindah-pindah melalui berbagai jaringan tubuh.