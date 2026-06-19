MNC Licensing Ajak Keluarga Merayakan Liburan Sekolah Bersama Shaun the Sheep Holiday in My Hometown di Pakuwon Mall Solo

JAKARTA – MNC Licensing tawarkan pengalaman liburan keluarga yang seru dan edukatif bekerja sama dengan Pakuwon Mall Solo Baru, menghadirkan destinasi liburan keluarga spektakuler melalui event “Shaun the Sheep Holiday in My Hometown” yang akan berlangsung pada 19 Juni hingga 19 Juli 2026 di Rooftop P2 Pakuwon Mall Solo Baru. Event ini menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan pengalaman seru bertema Shaun the Sheep untuk keluarga dan penggemar dari berbagai usia.

Salah satu daya tarik utamanya adalah kehadiran inflatable Shaun the Sheep setinggi 8 meter, yang menjadi inflatable Shaun the Sheep pertama di Kota Solo. Instalasi ikonik ini akan menjadi landmark utama event sekaligus spot foto favorit bagi para pengunjung dan penggemar Shaun the Sheep.

Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat bertemu langsung dengan karakter favorit mereka melalui sesi Meet & Greet bersama Shaun dan Bitzer yang akan hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 17.00 dan 19.30 WIB. Mengusung konsep Holiday in My Hometown, area event akan disulap menjadi sebuah kawasan rekreasi keluarga yang menghadirkan suasana pedesaan khas Shaun the Sheep. Salah satu atraksi unggulan yang siap menjadi favorit pengunjung adalah Labirin Terbesar di Solo, sebuah area eksplorasi yang dirancang dengan dekorasi tematik dan jalur menantang yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa.Selain menikmati area dekorasi dan aktivitas interaktif, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti: Aviary Experience, Animal Feeding, Fishing Activity. Menambah kemeriahan event, Pakuwon Mall Solo Baru juga menghadirkan berbagai pertunjukan spesial yang dapat dinikmati setiap minggunya.

Setiap hari Kamis pukul 17.00 WIB dan 19.30 WIB, pengunjung dapat menikmati Bunny Show and Parade, sementara setiap hari Jumat pada jam yang sama akan hadir Bubble Hometown Carnival, pertunjukan gelembung sabun spektakuler dengan nuansa karnaval yang meriah dan interaktif.

Dengan beragam aktivitas bermain, area interaktif, pertunjukan spesial, serta pengalaman seru bersama Shaun the Sheep dan teman-temannya, Shaun the Sheep Holiday in My Hometown siap menjadi salah satu destinasi liburan keluarga yang paling dinantikan di Solo Raya selama musim liburan sekolah 2026.

Menurut Sukma Yulius Archie, Plt. Chief Library Management & Content Distribution Officer MNC Contents/IP Distribution “Kami sangat senang dapat membawa Shaun the Sheep lebih dekat dengan para penggemar di Indonesia melalui acara ini. Kolaborasi dengan Pakuwon Mall Solo Baru memberikan kesempatan untuk menghadirkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi keluarga, sekaligus memperluas kehadiran Shaun the Sheep sebagai salah satu karakter animasi favorit di Indonesia. Sebagai pemegang lisensi resmi, MNC Licensing terus berkomitmen menghadirkan karakter-karakter animasi terbaik melalui berbagai platform, merchandise, dan kegiatan yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia.”

Melalui kolaborasi MNC Licensing Dan Pakuwon Mall Solo Baru berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk menikmati momen Libur sekolah dalam suasana yang nyaman, interaktif, dan penuh kebersamaan. Jangan lewatkan keseruannya dan pastikan mengikuti update terbaru melalui Instagram @mnclicensing.id dan @resindaparkmall

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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