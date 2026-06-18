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Rayakan Ulang Tahun Pertama, Gerakan Siapa Aku Ajak Masyarakat Mengenal Diri Sendiri

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |16:09 WIB
Rayakan Ulang Tahun Pertama, Gerakan Siapa Aku Ajak Masyarakat Mengenal Diri Sendiri
Siapa Aku selenggarakan perhelatan spesial di CGV, Lantai 6 Pacific Place Mall, SCBD, Jakarta Selatan. (Foto: dok Siapa Aku)
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JAKARTA - Siapa Aku, sebuah gerakan kebudayaan yang memantik kesadaran manusia untuk mengenal dirinya lebih dalam, menyelenggarakan perhelatan spesial di CGV, Lantai 6 Pacific Place Mall, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2026). Acara ini sekaligus menandai pencapaian satu tahun perjalanan Siapa Aku yang didirikan pada 16 Juni 2025. 

Di tengah dinamika gaya hidup global yang serba cepat, Siapa Aku mengajak masyarakat untuk melihat ke dalam dirinya sebagai ‘benteng rasa diri’. Visi Siapa Aku adalah menjadi wadah berkumpulnya manusia-manusia yang sedang berproses mengenal dirinya lebih dalam. Siapa Aku percaya bahwa mengenal diri merupakan kunci kebahagiaan yang memengaruhi suasana dunia.

Selama periode Juni 2025 hingga Mei 2026, Siapa Aku telah menjalankan berbagai program. Adapun di antaranya, Teman Siapa Aku, Asyiknya Siapa Aku, Interaksi Siapa Aku, Ngulik Siapa Aku, Ruang Siapa Aku, dan Program Khusus yaitu Bincang Siapa Aku. Program-program tersebut turut mendapatkan respons postif dari para peserta yang mengikuti dan berbagai lapisan masyarakat.

Perayaan satu tahun Siapa Aku dimeriahkan dengan nyanyi bersama melalui tampilan video lagu Imagine dari John Lennon yang dicover oleh musisi asal Swiss, Sam. Ada juga live performance saxophone dan akustik gitar yang mengiringi lagu All of Me dari John Legend oleh Saut Situmorang (Pimpinan KPK 2015-2019) dan Co Founder Siapa Aku, Elias David. 

Selain itu, diputar juga video dokumenter Perjalanan 1 Tahun Siapa Aku, simulasi program Siapa Aku yang dibawakan oleh sang founder, Ridho Jamras. Acara semakin terasa spesial dengan Video Bincang Siapa Aku yang menghadirkan bintang tamu Dian Sastro dan kuliah umum bertemakan "Pandangan Dunia Akademisi terhadap Gerakan Kebudayaan Siapa Aku" bersama Dosen University of Florida, Pasha Agoes. 

Ke depannya, gerakan Siapa Aku akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menyebarluaskan pesan betapa perlu dan pentingnya mengenal diri ke seluruh dunia. Siapa Aku juga berharap semakin banyak orang yang tergerak untuk berpartisipasi dan terlibat dalam gerakan ini. 

(Anindita Trinoviana)

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