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Tren Menyiapkan Lahan Pemakaman Sendiri Mulai Dilirik: Tak Ingin Menyusahkan Keluarga

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |20:51 WIB
Tren Menyiapkan Lahan Pemakaman Sendiri Mulai Dilirik: Tak Ingin Menyusahkan Keluarga
Lahan Pemakaman di Tigaraksa
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“Saya pengen di akhir hidup saya sudah menyiapkan tempat yang layak. Jadi anak-anak sudah tahu tempatnya dan saya juga tidak terlalu menyusahkan mereka nantinya.”

Bagi Tri Endah Handayani, menyiapkan lahan pemakaman bukan lagi hal yang harus dipikirkan saat kedukaan datang. Keputusan itu justru ia ambil jauh hari sebagai bagian dari perencanaan keluarga agar anak-anaknya tidak terbebani di kemudian hari.

Pandangan serupa disampaikan Arbianti. Ia mengaku sudah lama memiliki keinginan untuk mempersiapkan tempat pemakaman bagi dirinya dan keluarga.

“Memang dari dulu saya sudah punya niat untuk memiliki pemakaman sendiri supaya tidak membebani anak-anak di kemudian hari,” ujarnya.

Cerita keduanya menggambarkan tren yang mulai muncul di sebagian masyarakat perkotaan dan wilayah penyangga Jakarta: mempersiapkan lahan pemakaman sejak dini. Di tengah bertambahnya kebutuhan ruang pemakaman dan keterbatasan lahan di sejumlah wilayah Tangerang, termasuk kawasan yang berkembang seperti Tigaraksa dan sekitarnya, sebagian keluarga mulai mempertimbangkan langkah tersebut sebagai bagian dari perencanaan masa depan.

Bagi Tri Endah, keputusan itu juga dipengaruhi pengalaman pribadi saat melihat kondisi beberapa lokasi pemakaman yang menurutnya kurang ideal.

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Topik Artikel :
tangerang Life Pemakaman
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