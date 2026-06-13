5 Rekomendasi Jajanan Jadul Betawi yang Masih Melekat di Hati

JAKARTA - Jajanan tradisional Betawi masih selalu dicari karena punya rasa khas yang tak pernah gagal bikin lidah bergoyang. Meski sudah jarang ditemui, tapi ada jajanan khas Betawi yang tak pernah lekang oleh zaman dan selalu melekat di hati.

Berikut adalah lima jajanan jadul Betawi dan mengapa jajanan ini masih sangat disukai hingga sekarang.

1. Kerak Telor

Cita rasanya sangat gurih karena perpaduan telur (bebek/ayam), ketan putih, ebi, dan serundeng. Selain rasanya yang nikmat, atraksi cara memasaknya yang unik (wajan dibalik di atas tungku arang) selalu berhasil membuat orang bernostalgia dan penasaran membelinya. Kerak telor masih bisa kamu temui di sekitaran Jakarta Pusat. Apalagi saat Jakarta Fair, pedagang kerak telor mulai menjamur.

2. Kue Rangi

Kue ini masih disukai karena teksturnya yang unik, garing di luar namun agak kenyal di dalam. Wangi kelapa parut panggang yang disiram dengan saus gula merah kental memberikan rasa manis legit yang sangat pas untuk teman minum teh atau kopi. Kue Rangi juga masih bisa ditemukan di kawasan Ragunan dan Jakarta Pusat.

3. Kue Pancong

Terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa parut, kue pancong menawarkan rasa gurih asin yang khas. Taburan gula pasir di atasnya saat disajikan hangat memberikan perpaduan tekstur renyah dan rasa manis yang sederhana namun sangat bikin kangen.

4. Kue Cucur

Pesona kue cucur ada pada teksturnya yang bersarang, renyah di bagian pinggir dan empuk di bagian tengah. Rasa manis legit dari gula merah yang khas membuatnya selalu diburu, terutama saat masih hangat atau untuk acara kumpul-kumpul.

5. Kembang Goyang

Kembang goyang. (Foto: dok Pinterest)

Bentuknya yang cantik menyerupai bunga dan teksturnya yang sangat renyah membuat camilan ini tak lekang oleh waktu. Rasanya yang manis-gurih (dan kadang diberi sentuhan wijen) menjadikannya camilan ringan yang bikin ketagihan untuk terus dikunyah, terutama saat momen Lebaran atau hajatan.

(Agustina Wulandari )

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