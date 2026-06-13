JSD Blok M Festival Bakal Datang Lagi, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Kawasan Blok M Jakarta Selatan saat ini telah menjadi surga gaya hidup masyarakat urban. Beragam subkultur bertemu secara bersamaan di kawasan ini. Dari mulai kuliner, fashion, musik, komunitas hingga ruang kreativitas anak muda maupun masyarakat.

Nuansa tersebut bakal semakin meriah dengan adanya JSD Blok M Festival 2026 yang rencananya bakal digelar pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang. Perayaan budaya urban terbesar di Jakarta itu bakal mengusung semangat "Hari Raya Blok M".

Acara tersebut menjadi satu wadah perayaan bagi komunitas, pelaku kreatif, brand lokal, tenant, dan seluruh orang yang selama ini tumbuh bersama ekosistem Blok M. Sebab, festival ini akan menghadirkan berbagai program yang mencakup fashion, sneakers, beauty, art, toys & collectibles, komunitas, musik, nightlife, hingga berbagai pengalaman budaya urban lainnya.

"Hari Raya Blok M adalah perayaan untuk semua orang yang selama ini ikut membentuk cerita Blok M. Kami ingin menghadirkan festival yang tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga merayakan komunitas, kreativitas, dan kolaborasi yang tumbuh di daerah ini," ujar Albie Trisura, Festival Director, JSD Blok M Festival.

Sebagai salah satu festival distrik terbesar di Jakarta, JSD Blok M Festival 2026 dilaksanakan di 12 zona festival yang tersebar di 9 venue. Diantaranya adalah MRT Blok M, Blok M Hub, Blok M Emplasemen, M Bloc Live House, ROW 9, INA Hall, Coma, Melting Pop, dan Nirmana Falatehan.

Tidak hanya itu, sejumlah kolaborator juga akan ikut meramaikan JSD Blok M Festival. Seperti OH Beauty Festival, Mood by Guciano, dan Dagelan. Dimana, masing-masing akan membawa komunitas dan program khas mereka ke dalam festival.

JSD Blok M Festival juga membuka kesempatan bagi brand, komunitas, tenant, dan pelaku usaha kreatif untuk menjadi bagian dari Hari Raya Blok M. JSD saat ini juga membuka Tenant Submission Round 2 yang berlangsung pada 6 sampai 19 Juni 2026.

(Agustina Wulandari )

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