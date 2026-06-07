Mengulik Fakta Menarik di Balik Buah Naga

JAKARTA - Buah naga telah menjadi salah satu komoditas buah yang sangat populer dan mudah dijumpai di Indonesia. Memiliki kulit berwarna merah menyala dengan sisik hijau yang menyerupai naga, penampilannya selalu berhasil menarik perhatian.

Namun, di balik keunikan fisiknya serta rasanya yang menyegarkan, terdapat berbagai fakta menarik tentang buah ini yang jarang diketahui publik. Berikut adalah deretan fakta menarik tentang buah naga yang perlu kamu ketahui.

1. Bukan Berasal dari Asia

Meskipun namanya sangat identik dengan mitologi Asia, dan buah ini diproduksi secara masif di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia, buah naga sebenarnya bukan tanaman asli kawasan ini. Buah naga berasal dari wilayah benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Bangsa Eropa kemudian membawa bibit tanaman ini ke Asia pada abad ke-19.

2. Berasal dari Keluarga Kaktus

Berbeda dengan buah tropis pada umumnya yang tumbuh di pohon berkayu, buah naga sejatinya dihasilkan oleh tanaman jenis kaktus dari genus Hylocereus. Tumbuhan ini memiliki batang hijau yang berdaging dan tumbuh merambat pada tiang penopang atau pohon lain. Karakteristik ini membuat tanaman buah naga sangat tangguh dan mampu bertahan hidup di lingkungan kering dengan curah hujan yang minim.

3. Fenomena Bunga "Ratu Malam"

Proses pembuahan buah naga melibatkan fenomena alam yang menakjubkan. Bunga dari tanaman kaktus ini dijuluki sebagai "Queen of the Night" atau Ratu Malam karena hanya mekar pada malam hari.