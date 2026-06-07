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6 Destinasi Hidden Gems di Asia Tenggara yang Wajib Masuk Bucket List

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |12:03 WIB
6 Destinasi Hidden Gems di Asia Tenggara yang Wajib Masuk Bucket List
Pantai Utara Siargao, Filipina. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Bosan mengunjungi destinasi wisata yang ramai? Bahkan sampai sulit mengabadikan foto untuk kenangan. Jangan buru-buru menyerah, tak semua destinasi wisata dipenuhi wisatawan. Buat kamu yang mau healing di sekitar Asia Tenggara, wajib cek objek wisata berikut ini.

Asia Tenggara memiliki ribuan sudut menakjubkan yang belum sepenuhnya masuk ke dalam radar viral media sosial. Berikut adalah daftar destinasi hidden gems yang menawarkan keindahan alam, budaya autentik, dan cocok buat menenangkan diri sejenak.

1. Phong Nha, Vietnam

Jika Ha Long Bay kini dipenuhi oleh deretan kapal pesiar turis, Taman Nasional Phong Nha-Ke Bang menawarkan lanskap batu kapur (karst) yang sama dramatisnya, namun jauh lebih tenang. Situs Warisan Dunia UNESCO ini adalah rumah bagi Son Doong, gua terbesar di dunia. 

Daya tariknya semakin meningkat setelah pemerintah Vietnam membuka tiga gua baru untuk pariwisata pada akhir 2025, diiringi dengan pembangunan infrastruktur ekowisata yang lebih mumpuni.

2. Pantai Utara Siargao, Filipina

Pulau Siargao mungkin sudah terkenal berkat titik selancar legendarisnya, Cloud 9. Namun, jika kamu bergerak lebih jauh ke area pesisir utara pulau ini, kamu akan menemukan suasana yang benar-benar berbeda. 

Area utara Siargao menawarkan pantai pasir putih yang masih perawan, hutan bakau yang asri, dan desa nelayan yang autentik. Area ini wajib masuk bucket list-mu yang ingin pergi dari keramaian ibukota.

3. Pesisir Timur Nusa Penida, Indonesia

Di pesisir timur Nusa Penida kamu bisa menemukan keindahan yang tak kalah epik di Atuh Beach, menikmati panorama pulau karang di Thousand Islands Viewpoint, atau menjelajahi pura magis di dalam gua, Giri Putri. 

4. Luang Namtha, Laos

Luang Namptha Laos
Wisata budaya Luang Namptha, Laos. (Foto: dok Pinterest)

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