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Mengenal Jasa Jastiper, Peluang Bisnis yang Menjanjikan Buat Gen Z

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |18:08 WIB
Mengenal Jasa Jastiper, Peluang Bisnis yang Menjanjikan Buat Gen Z
Mengenal Jasa Jastiper, Peluang Bisnis yang Menjanjikan Buat Gen Z (Foto: freepik)
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JAKARTA - Mengenal jasa jastiper. Di era digital seperti sekarang, bisnis jasa titip atau jastip semakin diminati, terutama oleh kalangan Gen Z yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan modal relatif kecil. Bisnis ini berkembang pesat karena mampu menjembatani kebutuhan konsumen yang ingin membeli barang dari luar kota maupun luar negeri tanpa harus datang langsung ke lokasi penjualan.

Selain menjadi solusi bagi pembeli, jasa titip juga membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi anak muda. Dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan yang luas, pelaku jastip dapat menawarkan berbagai produk yang sulit ditemukan di daerah tertentu.

Apa Itu Jastip?

Jastip merupakan singkatan dari jasa titip, yaitu layanan yang membantu seseorang membeli barang yang berada di lokasi berbeda dari tempat tinggalnya. Dalam praktiknya, penyedia jasa bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual.

Misalnya, seseorang ingin membeli produk edisi terbatas yang hanya tersedia di luar negeri atau di kota tertentu. Alih-alih datang langsung ke lokasi, mereka dapat menggunakan jasa titip untuk membelikan barang tersebut.

Popularitas jastip terus meningkat karena memberikan kemudahan bagi konsumen. Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan atau menghabiskan waktu untuk mencari barang yang diinginkan. Cukup memesan melalui penyedia jasa, barang akan dibelikan dan dikirim ke alamat tujuan.

Keuntungan Menjalankan Bisnis Jastip

1. Potensi Keuntungan Menarik

      
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