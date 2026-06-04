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Siap Dinikmati Publik, Dee Lestari Bakal Launching Buku Cerita Anak Pertama

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |15:00 WIB
Siap Dinikmati Publik, Dee Lestari Bakal Launching Buku Cerita Anak Pertama
Dee Lestari akan rilis buku cerita anak. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Penyanyi dan penulis Dee Lestari telah merilis album terbarunya berjudul (Jangan) Jatuh Cinta tahun ini. Tak hanya itu, ia juga menyiapkan sebuah kejutan yaitu akan merilis buku cerita anak pertamanya, yang terinspirasi dari satu lagu dalam album barunya, Bintang Utara.

Dee mengungkap, awalnya proyek itu adalah sebuah karya untuk sebuah keluarga bernama Erwin Pujono. “Jadi ini sebuah proyek pribadi sebetulnya, commission work untuk keluarga beliau. Ada lagu dan ada buku. Nah, bukunya itu berjudul Bintang Utara, yang ceritanya memang seperti sebagaimana lirik di dalam lagu tersebut,” kata Dee saat peluncuran album (Jangan) Jatuh Cinta di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Menurut Dee, sejak awal, lagu dan buku tersebut memang dirancang sebagai satu kesatuan cerita. Namun setelah dipentaskan dalam acara keluarga, Erwin Pujono menilai karya itu terlalu sayang jika hanya dinikmati kalangan terbatas.

Akhirnya dukungan itu membawa Dee mantap membawa Bintang Utara ke publik. Lagu tersebut kemudian juga dimasukkan ke dalam album (Jangan) Jatuh Cinta.

Tak hanya merilis lagunya, Dee juga tengah menyiapkan penerbitan buku cerita anak tersebut. Ini akan menjadi buku anak pertama yang dirilis olehnya.

“Ini akan menjadi buku cerita anak saya pertama, jadi ada lagunya dan ada juga bukunya. Dan akan ada video klipnya insyaAllah,” kata Dee.

Sebagai informasi, Dee Lestari akhirnya kembali ke industri musik setelah penantian 18 tahun. Menariknya, tak hanya merilis album, namun ia juga akan mengeksplorasi kemampuan kreatifnya untuk membuat buku cerita anak.

(Agustina Wulandari )

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