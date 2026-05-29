15 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2026 yang Penuh Doa dan Harapan

HARI Raya Waisak menjadi salah satu perayaan suci yang penuh makna bagi umat Buddha di seluruh dunia. Momen ini diperingati untuk mengenang tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama.

Perayaan Waisak juga identik dengan suasana damai, refleksi diri, serta penyebaran cinta kasih kepada sesama. Karena itu, banyak orang membagikan ucapan Selamat Hari Raya Waisak sebagai bentuk doa dan harapan baik kepada keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Ucapan sederhana, namun penuh makna, dapat menjadi cara untuk mempererat hubungan sekaligus menyebarkan energi positif di hari suci ini. Karena itu, Okezone pun sudah merangkum ucapan-ucapan yang bisa kamu gunakan saat perayaan Hari Waisak.

Pada tahun, ini Hari Raya Waisak sendiri akan jatuh pada Minggu, 31 MMei 2026. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional dan tidak ada cuti bersama.