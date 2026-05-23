Viral! Suami Kabur Usai Ijab Kabul, Pengantin Wanita Teriak Histeris

SEBUAH momen pernikahan mendadak viral di media sosial. Pasalnya, video yang memperlihatkan suasana haru berubah menjadi kepanikan usai prosesi ijab kabul selesai dilakukan.

Dalam video tersebut, suasana awalnya tampak berjalan seperti pernikahan pada umumnya. Prosesi ijab kabul berlangsung lancar dan pasangan dinyatakan sah sebagai suami istri. Namun beberapa saat setelah acara selesai, situasi berubah menjadi tidak terduga.

Dilansir dari akun Tiktok Official 24 Jam, pengantin perempuan terlihat menangis dan histeris. Sementara itu, sejumlah tamu undangan tampak kebingungan.

Hal itu terjadi karena pengantin pria yang baru saja resmi menjadi suami disebut-sebut tidak berada di lokasi setelah prosesi selesai. Padahal, saat prosesi ijab kabul, semua berjalan lancar.

Bahkan, sang pengantin pria mengucap ijab kabul dengan lancar. Semua prosesi dijalani dengan baik dengan sang pengantin pria.