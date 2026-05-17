Raline Shah Tampil Elegan di Cannes Film 2026, Anggun Berkebaya

JAKARTA - Penampilan Raline Shah di ajang Cannes Film Festival 2026 sukses mencuri perhatian publik. Aktris sekaligus figur publik Indonesia itu tampil anggun dan berkelas saat menghadiri rangkaian acara festival film bergengsi yang digelar di Prancis tersebut.

Seperti yang tampak dalam unggahan di Instagram @redseafilm pada Jumat (15/5/2026). Kehadirannya di ajang perfilman internasional tersebut menuai banyak pujian berkat penampilannya yang elegan.

Dalam potret yang dibagikan akun Instagram tersebut, Raline tampil memesona mengenakan gaun panjang bernuansa soft pink dengan detail lace transparan yang elegan. Busana tersebut dipadukan dengan outer satin berpotongan dramatis yang membuat penampilannya terlihat semakin mewah.

Rambutnya ditata sleek ke belakang dengan makeup bernuansa natural glam. Tampilan makeup itu semakin menonjolkan kecantikan khas Indonesia dari Raline Shah.