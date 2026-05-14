Rekreasi Tetap Bijak, Ajak Anak Jaga Kebersihan di Kebun Binatang

JAKARTA - Wisata ke alam liar kerap kali membuat anak-anak merasa lebih bebas, tertantang, dan bisa bermain tanpa batas. Begitupun yang mereka lakukan saat berjumpa dengan satwa liar maupun satwa yang dilindungi di kebun binatang. Anak-anak kerap bertingkah semaunya. Padahal, ada etika dan peraturan yang harus dipatuhi saat berkunjung melihat satwa, salah satunya menjaga kebersihan di area kebun binatang.

Simak panduan lengkap dalam menjaga kebersihan di area satwa.

- Larangan Beri Makan Satwa

Etika berkunjung ke kebun binatang yang wajib dipatuhi adalah dilarang memberi makan satwa. Sebab, makanan dari pengunjung dapat mengganggu pencernaan, membuat satwa sakit, dan mengotori kandang. Orangtua perlu membekali anak untuk tidak sembarangan memberi makan pada hewan.

- Buang Sampah di Tempat yang Disediakan

Sebagai pengunjung yang bijak, pastikan setiap sampah makanan dan kemasan dibuang ke tempat sampah yang disediakan. Upayakan lingkungan di sekitar area satwa tidak berserakan sampah. Kebersihan di kebun binatang akan tetap terjaga jika setiap pengunjung mematuhi aturan tersebut. Ajari si Kecil untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini juga mendidik anak agar peduli terhadap lingkungan.

- Patuhi Aturan Petugas

Ibaratnya bertamu ke rumah orang lain, bermain ke kebun binatang pun wajib mengikuti arahan petugas soal aturan kebersihan dan keamanan yang berlaku di area tersebut. Jangan membuat gaduh, apalagi sampai mengganggu ketenangan satwa. Tetap santun saat berekreasi adalah kunci menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

- Jaga Fasilitas Kebun Binatang

Kebun binatang akan tetap lestari dan terjaga kebersihannya, jika pengunjung mampu menjaga kebersihan dengan tidak mencoret-coret fasilitas umum di area dalam kebun. Coretan membuat area kebun binatang akan tampak kotor dan tidak terawat. Untuk itu, tetap jaga sikap dalam menikmati dan menambah edukasi di kawasan satwa. Awasi selalu anak-anak agar perilaku mereka tetap bijak dan tak kelewat batas.

Dengan menerapkan etika tersebut, orangtua dan anak turut berkontribusi dalam upaya konservasi dan kesejahteraan hewan. Menjaga kebersihan di kebun binatang tentu juga jadi pelajaran bagi si Kecil dalam menjaga lingkungan di manapun dia berada.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.