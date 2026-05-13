HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Keperkasaan Pria Menurun di Usia 30 Tahun? Ini Jawaban Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |02:21 WIB
JAKARTA - Banyak pria mulai khawatir soal stamina dan performa saat memasuki usia 30 tahun. Pakar seksologi dr. Boyke Dian Nugraha menjelaskan, kondisi tersebut memang bisa terjadi akibat penurunan hormon testosteron secara bertahap.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram @wishdrboyke, dr. Boyke mengatakan kadar hormon testosteron pada pria dapat mulai menurun seiring bertambahnya usia.

“Karena secara bertahap perlahan-lahan penelitian menunjukkan hormon testosteronnya mulai berkurang setengah sampai satu persen,” kata dia dalam unggahan videonya.

Gaya Hidup Tidak Sehat

Menurutnya, penurunan hormon testosteron dapat semakin cepat terjadi apabila pria menjalani pola hidup tidak sehat. Kebiasaan seperti merokok, begadang, jarang berolahraga, hingga terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak disebut dapat memperburuk kondisi tersebut.

“Apalagi kalau tuh cowok emang udah pola hidupnya nggak sehat, ngerokok, begadang, nggak mau berolahraga, makan sembarangan, makan lemak, gorengan, santan, wah turunnya makin dalam,” ucap dia.

Karena itu, dr. Boyke mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sejak usia muda, terutama memasuki usia produktif sekitar 25 tahun. Menurutnya, pola makan sehat dan rutin berolahraga dapat membantu menjaga kebugaran serta kesehatan pria dalam jangka panjang.

“Oleh karena itu, usia 25 penting loh. Itu poin juga buat cowok ya untuk tetap menjaga kesehatannya. Jadi sudah mulai dari 5 tahun sebelumnya,” pungkas dia.

