Reaksi Kocak Billie Eilish Dipanggil Teteh Elis oleh Fans Indonesia

JAKARTA - Reaksi kocak Billie Eilish saat mengetahui dirinya dipanggil “Teteh Elis” oleh para penggemar di Indonesia sukses mencuri perhatian publik. Penyanyi asal Amerika Serikat itu tampak antusias sekaligus penasaran ketika mendengar julukan unik tersebut untuk pertama kalinya.

Momen itu terjadi dalam sebuah wawancara ketika Billie diberi tahu bahwa fans Indonesia memiliki panggilan khusus untuk dirinya. Mendengar nama “Teteh Elis”, pelantun lagu What Was I Made For? itu langsung bertanya mengenai arti dan cara pengucapannya.

"Apa artinya? Bagaimana cara pengucapannya?" tanya Billie Eilish, dikutip dari Instagram Mood Jakarta melalui Cinema 21.

Reaksi Billie Eilish

Pewawancara kemudian menjelaskan bahwa kata “teteh” dalam bahasa Sunda merupakan panggilan untuk kakak perempuan. Setelah mengetahui maknanya, Billie pun langsung memberikan respons antusias.

"Aduh, lucu banget!" serunya.