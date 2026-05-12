Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Reaksi Kocak Billie Eilish Dipanggil Teteh Elis oleh Fans Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |10:09 WIB
Reaksi Kocak Billie Eilish Dipanggil Teteh Elis oleh Fans Indonesia
Reaksi Kocak Billie Eilish Dipanggil Teteh Elis dari Fans Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Reaksi kocak Billie Eilish saat mengetahui dirinya dipanggil “Teteh Elis” oleh para penggemar di Indonesia sukses mencuri perhatian publik. Penyanyi asal Amerika Serikat itu tampak antusias sekaligus penasaran ketika mendengar julukan unik tersebut untuk pertama kalinya.

Momen itu terjadi dalam sebuah wawancara ketika Billie diberi tahu bahwa fans Indonesia memiliki panggilan khusus untuk dirinya. Mendengar nama “Teteh Elis”, pelantun lagu What Was I Made For? itu langsung bertanya mengenai arti dan cara pengucapannya.

"Apa artinya? Bagaimana cara pengucapannya?" tanya Billie Eilish, dikutip dari Instagram Mood Jakarta melalui Cinema 21.

Reaksi Billie Eilish

Pewawancara kemudian menjelaskan bahwa kata “teteh” dalam bahasa Sunda merupakan panggilan untuk kakak perempuan. Setelah mengetahui maknanya, Billie pun langsung memberikan respons antusias.

"Aduh, lucu banget!" serunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/194/3093776/cerita_billie_eilish_di_balik_pakaian_longgarnya_ternyata_dimulai_sejak_usia_10_tahun-ihIw_large.jpg
Cerita Billie Eilish di Balik Pakaian Longgarnya, Ternyata Dimulai Sejak Usia 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/482/3218094//simpson-HjIT_large.jpg
Heboh Ramalan The Simpsons soal Wabah Hantavirus dari Sebuah Kapal Kembali Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218066//dpr_ri-cGnW_large.jpg
TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, Puan Perintahkan untuk Diselidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/624/3218045//beasiswa-o7Av_large.jpg
Josepha Alexandra Siswi yang Jawab Benar tapi Dinilai Salah Ditawari Beasiswa S1 di China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218021//viral-iSRB_large.jpg
Sosok Dua Juri Lomba Cerdas Cermat MPR, Harta Kekayaannya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218011//viral-B8o4_large.jpg
MPR Minta Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Dipertandingkan Ulang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement