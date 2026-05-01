HOME WOMEN LIFE

Women's Inspiration Awards 2026, Wamen Isyana Bagoes Oka Sebut Menata Kualitas Manusia dari Ruang Keluarga

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |17:05 WIB
Women's Inspiration Awards 2026, Wamen Isyana Bagoes Oka Sebut Menata Kualitas Manusia dari Ruang Keluarga
Wamen Isyana Bagus Oka di Womens Inspiration Awards 2026. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
JAKARTA – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, bicara soal peran keluarga dalam menata kualitas manusia. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Women's Inspiration Awards 2026 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis 30 April 2026 malam WIB.

Saat ini, Indonesia diketahui sedang berada dalam periode krusial yang dikenal sebagai bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur populasi. Pemerintah menyadari bahwa melimpahnya jumlah penduduk ini tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur manusia yang mumpuni.

1. Pembangunan Fisik

Isyana Bagoes Oka menegaskan bahwa setelah pembangunan fisik terus digenjot, fokus kini beralih secara fundamental ke arah kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan visi Asta Cita keempat Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

"Sebetulnya yang disadari oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan untuk kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini kalau infrastruktur sudah kita perbaiki, maka pembangunan manusia menjadi sangat penting," ujar Isyana di momen talkshow Women's Inspiration Awards 2026.

