Raih Penghargaan Women's Inspiration Awards 2026, Yenny Wahid Dedikasikan untuk Seluruh Perempuan Indonesia

JAKARTA – Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, meraih penghargaan di ajang Women's Inspiration Awards 2026. Yenny dinilai menjadi salah satu tokoh perempuan inspiratif di Indonesia.

Piala penghargaan diserahkan secara langsung oleh Vice President Director & CFO iNews, Ruby Panjaitan, kepada Yenny Wahid. Yenny pun mendedikasikan penghargaan tersebut untuk seluruh perempuan di Indonesia.

1. Penuh Emosional

Dalam sambutannya dengan penuh emosional, Yenny menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan miliknya semata. Penghargaan yang diraih milik seluruh perempuan yang terus berjuang di berbagai lini kehidupan.

Putri Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ini memberikan definisi luas mengenai sosok perempuan inspiratif. Menurut Yenny, inspirasi tidak hanya datang dari mereka yang berada di panggung besar, tetapi juga dari ranah domestik.

"Perempuan inspiratif adalah mereka yang tiap pagi bangun menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Perempuan inspiratif adalah ibu yang bekerja di luar maupun di dalam rumah, melaksanakan tugas-tugas domestik yang mungkin tanpa bayaran," kata Yenny di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis 30 April 2026.