Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar Lengkap Peraih Penghargaan Women's Inspiration Awards 2026: Dari Krisdayanti Sampai Gubernur Malut Sherly Tjoanda

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |11:07 WIB
Daftar Lengkap Peraih Penghargaan Women's Inspiration Awards 2026: Dari Krisdayanti Sampai Gubernur Malut Sherly Tjoanda
Peraih penghargaan Women's Inspiration Awards 2026. (Foto: Isra Triansyah/iNews Media Group)
A
A
A

DAFTAR lengkap peraih penghargaan di Women's Inspiration Awards 2026 sudah diketahui. Dari Krisdayanti sampai Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, meraih apresiasi.

Ya, sejumlah perempuan hebat meraih apresiasi di gelaran Women's Inspiration Awards, yang berlangsung di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (30/4/2026) malam. Perempuan-perempuan ini meraih penghargaan atas dedikasinya membangun daerah maupun lingkungan sekitarnya lewat inovasi tanpa henti.

Ada nama sejumlah srikandi yang menjabat kepala daerah, pimpinan institusi nasional, para penggerak komunitas hingga eksekutif di perusahaan, yang mendapat apresiasi dalam gelaran acara iNews Media Group ini.

Ada juga nama beken mulai dari selebriti Ayu Tingting, Ria Ricis, hingga Krisdayanti yang juga sempat duduk menjadi wakil rakyat di parlemen.

Berikut daftar lengkap peraih penghargaan Women's Inspiration Awards 2026:

Kategori Women of Social Impact

1. Sherly Tjoanda (Gubernur Maluku Utara)

2. Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. (Bupati Kendal)

3. Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.KP (Bupati Banyuwangi)

4. Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S. S., M.M (Wali Kota Semarang)

5. Hj. Ika Puspitasari, S.E (Wali Kota Mojokerto)

6. Bellinda Putri Sabrina Birton S. Ked. (Wakil Bupati Kudus)

7. Tri Yulia Rizki Ananda (Ketua DPW GAPEMBI Sumatera Selatan)

8. Putu Rasniathi Adi Arnawa (Ketua TP PKK Kabupaten Badung)

9. dr. Ayu Widyaningrum (Founder & Beautypreneur)

10. Meiline Tenardi (Founder Perempuan Peduli dan Berbagi KPPB)

11. PT Surya Pratista Utama Brand (Mie Burung Dara)

12. Nurjannah (PNM Mekaar Jambi)

13. Sri Kartini (PNM Mekaar Magelang)

14. Indri Kristiana Koa S.Pd (Askrindo)

Kategori Women in Business Leadership:

1. Hj. Dian Rahmat Trianto (Ketua Dekranasda Kabupaten Tanah Laut)*

2. Dian Siswarini (Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk)

3. Joice Lanny Wantania (Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus)

4. Selfie Dewiyanti (Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian)

5. Alexandra Askandar (Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*

6. Elvira Lianita (Direktur PT HM Sampoerna Tbk)

7. Ernie Firmianti (Director PT Kirana Jaya Kencana) (Luwak White Koffie)

8. Ely Herlina (PNM Mekaar Bandung)

9. dr. Geeta M Biomed (Antiaging) AAAM, USA (Founder Geeta Estetika)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement