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HOME WOMEN FASHION

Bersama Standard Chartered Indonesia, HighEnd Gelar Timeless Modern Women

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |17:46 WIB
Bersama Standard Chartered Indonesia, HighEnd Gelar Timeless Modern Women
High Tea with HighEnd – Timeless Modern Women bersama Standard Chartered Indonesia. (Foto: Standard Chartered)
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JAKARTA – HighEnd Magazine bersama Standard Chartered Indonesia kembali menghadirkan sebuah pertemuan eksklusif bertajuk High Tea with HighEnd – Timeless Modern Women. Acara ini merupakan intimate gathering yang dirancang untuk merayakan perempuan modern melalui perpaduan inspirasi, gaya hidup, dan wawasan finansial.

Berlokasi di Eco Deck, Hutan Kota by Plataran, memberikan suasana yang hangat dan elegan serta menjadi ruang bagi para perempuan inspiratif untuk berbagi perspektif mengenai perjalanan hidup, bisnis, dan pentingnya pengelolaan keuangan yang strategis dan berkelanjutan di era modern.

Dipandu oleh Rosaline Hioe, acara ini menghadirkan pengalaman yang menyeluruh, mulai dari sesi pampering, afternoon tea, hingga rangkaian program yang menggabungkan diskusi inspiratif dan fashion presentation.

Sejak kedatangan, para tamu disambut dengan pengalaman relaksasi melalui hand massage treatment persembahan dari Juara Beauty, serta menikmati berbagai pilihan traditional drinks dan sajian afternoon tea yang dipersiapkan secara spesial oleh Plataran yang melengkapi suasana intimate sore hari. Selain itu, para tamu juga dapat menikmati fashion experience corner dari Batik Chic.

Acara dibuka dengan sambutan dari Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia, Puni Anjungsari. Dia membagikan perspektif mengenai pentingnya perencanaan keuangan yang matang serta strategi investasi jangka panjang sebagai bagian dari gaya hidup perempuan modern.

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