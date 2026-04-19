Arti Mimpi Kehilangan Uang, Benarkah Pertanda Buruk?

JAKARTA – Pernah mengalami mimpi kehilangan uang dan merasa cemas setelah bangun tidur? Mimpi seperti ini memang kerap memicu rasa khawatir dan membuat seseorang bertanya-tanya tentang maknanya.

Secara umum, mimpi kehilangan uang sering dikaitkan dengan kondisi emosional atau situasi yang sedang dihadapi dalam kehidupan nyata. Melansir beberapa sumber, berikut beberapa kemungkinan arti di balik mimpi tersebut:

1. Kekhawatiran soal kondisi finansial

Mimpi kehilangan uang bisa mencerminkan rasa takut terhadap kondisi keuangan yang tidak stabil. Hal ini mungkin muncul akibat tekanan ekonomi, kekhawatiran kehilangan pekerjaan, atau ketidakpastian masa depan.

2. Kurangnya rasa percaya diri

Selain soal materi, mimpi ini juga dapat menggambarkan perasaan tidak yakin pada diri sendiri. Seseorang mungkin merasa tidak mampu memenuhi harapan orang lain atau meragukan kemampuannya dalam mengambil keputusan.

3. Perasaan tertekan atau terbebani

Kehilangan uang dalam mimpi bisa menjadi simbol perasaan terjebak dalam situasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab atau beban hidup. Kondisi ini membuat seseorang merasa sulit untuk keluar dari tekanan tersebut.

4. Rasa penyesalan atau bersalah

Mimpi ini juga dapat muncul karena adanya penyesalan atas keputusan yang pernah diambil, khususnya terkait keuangan. Perasaan bersalah ini bisa berasal dari kesalahan dalam mengelola uang atau mengambil risiko yang kurang tepat.

Perlu diingat, tafsir mimpi bukanlah sesuatu yang bersifat ilmiah dan tidak bisa dijadikan acuan pasti. Makna mimpi bisa berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan kondisi masing-masing individu.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

