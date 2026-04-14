Dinar Candy Trauma dengan Pria Posesif, Akui Lebih Nyaman Menjomlo

JAKARTA – Disc Jockey (DJ) Dinar Candy mengaku masih menikmati kesendiriannya tanpa pasangan. Bukan tanpa alasan, DJ kelahiran 1993 ini mengaku trauma dengan hubungan asmara masa lalu yang dinilainya hanya menghambat karier dan kebebasannya.

Dinar bercerita bahwa dirinya sering mendapatkan pasangan yang banyak menuntut, namun tidak memberikan kontribusi apa pun bagi kehidupannya. Hal inilah yang membuatnya lebih nyaman tanpa pasangan.

“Ketika ada pasangan, aku sudah beberapa kali punya pasangan. Dia melarang aku memakai baju seksi, melarang aku bergaul sama teman-teman, tapi dia enggak ngasih apa-apa. Jadi buat apa? Jadi aku mending aku single, aku punya uang,” ujar Dinar Candy saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, kebebasan finansial jauh lebih penting daripada memiliki pasangan yang banyak menuntut. Apalagi, ia merasa lebih puas jika bisa berbagi rezeki dengan orang lain tanpa ada larangan dari pihak mana pun.

“Jadi kalau sekarang tuh aku mau bantu orang, ya suka-suka aku, kan uang-uang aku. Kalau ada pasangan, kadang-kadang pasangan ini enggak membantu secara ekonomi, tapi malah melarang aku. Nah, aku enggak suka yang kayak gitu,” tegasnya.

Fokus utama Dinar kini adalah mengejar kesuksesan karier dan menjadi perempuan yang lebih mandiri. Ia pun meminta doa agar kehidupan dan pekerjaannya terus diberi kelancaran.

“Kalau menurut aku sih, kalau perempuan seperti aku mau bekerja terus, mau buka lapangan kerja, mendingan didukung saja. Biarin saja dia kerja. Mending doakan aku jadi orang yang sukses di pekerjaannya,” tutupnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

