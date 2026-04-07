Viral Video Suami Pasang Badan Lindungi Pelakor dari Amukan Istri Sahnya

JAKARTA – Viral Video Suami Pasang Badan Lindungi Pelakor dari Amukan Istri Sahnya. Jagat media sosial kembali diramaikan oleh sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang istri sah melabrak perempuan yang diduga memiliki hubungan dengan suaminya. Peristiwa yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan ini menuai perhatian luas, terutama karena sikap sang suami yang dianggap tak biasa.

Rekaman yang beredar melalui akun media sosial Portalsulsel itu menunjukkan momen tegang ketika sang istri memergoki suaminya bersama wanita lain. Situasi pun memanas saat ia mencoba mendekati perempuan tersebut.

Namun, yang justru menjadi sorotan publik adalah respons si pria. Bukannya meredakan konflik atau menenangkan istrinya, ia terlihat berdiri di depan wanita tersebut, seolah melindunginya dari amarah sang istri.

Dalam video tersebut, pria itu tampak menghalangi dengan tubuhnya bahkan merangkul perempuan yang diduga selingkuhannya agar tidak terkena serangan. Tindakan tersebut langsung memicu reaksi keras, baik dari warga sekitar maupun warganet yang menyaksikan kejadian itu.

Cuplikan video itu pun cepat menyebar di berbagai platform seperti Instagram dan TikTok, dan dibanjiri komentar. Banyak pengguna media sosial yang mengkritik sikap sang suami karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap perasaan istrinya.

Beberapa komentar juga menyuarakan simpati kepada sang istri, sementara yang lain mengecam perilaku suami yang dianggap memperkeruh keadaan.

"Sudah miskin banyak tingkah pakai selingkuh segala astagfirullah," tulis akun sit******** "Kasihan istrinya semoga ibunya diangkat derajatnya ya Allah," tambah akun cik******

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

