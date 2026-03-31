Annisa Pohan Melahirkan di Usia 44 Tahun, AHY Ingin Arjuna Pilih Jalan Terhormat dan Mulia

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Annisa Pohan. Istri dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melahirkan anak kedua di usia 44 tahun.

Annisa Pohan, istri dari telah melahirkan anak laki-laki di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta pada Minggu (29/3/2026) malam. Anak kedua itu diberi nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono.

Dalam konferensi pers di RSPI, AHY sedikit tergelitik menjawab pernyataan masa depan anaknya, apakah kelak akan mengikuti jejaknya di dunia militer atau terjun ke politik.

"Wah ini pertanyaannya langsung melompat 20 tahun ke depan ya, tapi bagus. Itu juga saya rasa setiap orang tua selalu diisi dengan harapan sekaligus upaya untuk menyiapkan yang terbaik," kata AHY, dikutip Selasa (31/3/2026).

Ia mengaku, belum membayangkan karier anaknya nanti ketika dewasa. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memastikan Arjuna tumbuh dengan sehat dan baik.

"Saya tentunya tidak ingin terlalu berandai-andai dulu. Bagi saya paling penting bagaimana tumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan cerdas secara jiwa raga, fisik maupun mental," ucap dia.