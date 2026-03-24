Sejumlah Museum di Kota Tua Tutup saat Lebaran, Ini Daftar yang Buka

JAKARTA – Sejumlah museum di kawasan Kota Tua Jakarta menutup operasional sementara selama periode libur Lebaran 1447 Hijriah. Meski begitu, kawasan wisata sejarah ini tetap ramai dikunjungi wisatawan.

Berdasarkan pengumuman Unit Pengelola Kawasan (UPK) Kota Tua melalui akun Instagram @kotatua.jkt, beberapa museum yang tutup memiliki jadwal berbeda-beda. Untuk periode 20–21 Maret 2026, museum yang tidak beroperasi antara lain Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum Bahari.

Sementara itu, Museum Bank Indonesia tutup lebih panjang, yakni sejak 18 hingga 24 Maret 2026. Adapun Museum Bank Mandiri tidak beroperasi pada 20–23 Maret 2026.

Memasuki Selasa (24/3/2026), sebagian museum sudah kembali buka, kecuali Museum Bank Indonesia yang masih tutup hingga hari ini.

Dengan demikian, wisatawan yang berkunjung ke Kota Tua sudah dapat kembali mengakses sejumlah museum seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, serta Museum Bank Mandiri.