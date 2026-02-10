10 Pilihan Oleh-Oleh Khas Batam yang Layak Dibawa Pulang!

JAKARTA - Saat berkunjung ke Batam, tak lengkap rasanya tanpa membawa pulang oleh-oleh khas dari kota ini. Selain terkenal dengan tempat wisatanya, Batam juga menyimpan beragam makanan dan produk lokal yang unik.

Dari camilan ringan hingga makanan olahan yang bisa dinikmati di rumah, berikut adalah tujuh oleh-oleh khas Batam yang bisa menjadi pilihan tepat untuk dibawa pulang. Nah, berikut ini 10 pilihan oleh-oleh khas Batam yang bisa Anda bawa pulang!

1. Kek Pisang Villa

Kek Pisang Villa adalah salah satu oleh-oleh khas Batam yang terbuat dari pisang. Kue ini memiliki tekstur lembut dan manis dengan berbagai pilihan topping seperti cokelat, keju, dan buah naga. Kek Pisang Villa banyak dicari wisatawan karena rasanya yang enak dan mudah dibawa pulang, cocok untuk dijadikan oleh-oleh untuk keluarga dan teman.

2. Bingka Bakar

Bingka Bakar adalah kue tradisional Melayu yang dipanggang, memiliki tekstur lembut dan rasa manis yang khas. Bingka Bakar ini menjadi salah satu pilihan oleh-oleh favorit dari Batam, karena selain rasanya yang enak, kue ini juga cukup tahan lama dan bisa dijadikan camilan di rumah.

3. Layer Cake / Lamoist Layers Cake

Layer Cake atau Lamoist Layers Cake adalah kue lapis khas Batam yang terkenal dengan kelembutannya dan ketahanannya yang lama. Kue ini tersedia dalam berbagai rasa dan sangat disukai oleh wisatawan yang ingin membawa pulang kenangan manis dari Batam.

4. Luti Gendang