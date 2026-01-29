Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Aplikasi Kematian 'Are You Dead?', Ternyata Ini Fungsinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |15:05 WIB
Viral Aplikasi Kematian 'Are You Dead?', Ternyata Ini Fungsinya
Viral di China Aplikasi Kematian 'Are You Dead?', Ternyata Ini Fungsinya. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Viral sebuah aplikasi asal China yang diduga provokatid bernama "Are You Dead?". Aplikasi ini mendadak meroket hingga menjadi aplikasi berbayar nomor 1 di Apple App Store untuk Wilayah China.

Aplikasi ini dirancang khusus untuk orang-orang yang tinggal sendiri misalnya mereka yang jauh dari keluarga, teman, atau lingkungan sosial. Seperti diketahui, dalam dunia yang semakin individualistik terutama di kota-kota besar seperti kota di China, banyak orang hidup sendirian tanpa kehadiran orang lain secara fisik.

Aplikasi ini menjawab kekhawatiran mereka yang tinggal sendiri dan dalam keadaan yang darurat. Inti dari aplikasi “Are You Dead?" ini sangat sederhana. Dikutip dari BBC, Kamis (29/1/2026), aplikasi ini memiliki fungsinya yakni pengguna memasukkan satu kontak darurat yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu.

Setiap beberapa hari, pengguna harus melakukan “check-in” menggunakan aplikasi untuk menunjukkan bahwa mereka masih baik-baik saja

Jika pengguna tidak melakukan check-in beberapa hari berturut-turut, sistem aplikasi secara otomatis akan mengirimkan pemberitahuan kepada kontak darurat yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

Telusuri berita women lainnya
