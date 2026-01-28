Peringati Hari Gizi Nasional, KPPB Gelar Gerakan 1000 Hari Cinta – Ibu Sehat, Anak Cerdas

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) menyelenggarakan Gerakan “1000 Hari Cinta – Ibu Sehat, Anak Cerdas”. Kegiatan ini diinisiasi oleh Meiline Tenardi selaku Ketua Penyelenggara sekaligus Founder KPPB, sebagai bagian dari program edukasi publik KPPB yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak pada fase awal kehidupan.

Diselenggarakan di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki kegiatan ini mengundang sekitar 2.000 undangan yang terdiri dari pendamping menteri, perwakilan kementerian terkait, tokoh perempuan, akademisi, pimpinan komunitas, mitra, sponsor, dan donatur, serta perempuan pra sejahtera dan usia subur sebagai penerima manfaat utama kegiatan ini.

Gerakan “1000 Hari Cinta – Ibu Sehat, Anak Cerdas” menyoroti pentingnya seribu hari pertama kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun yang merupakan periode krusial yang menentukan pembentukan struktur otak, pertumbuhan fisik, sistem kekebalan tubuh, serta kualitas kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan.

“Isu kesehatan ibu dan anak bukan hanya persoalan medis, tetapi persoalan literasi dan akses pengetahuan. Kegiatan ini kami hadirkan sebagai upaya memperluas pemahaman keluarga tentang pentingnya fase awal kehidupan,” ujar Meiline Tenardi.

“Seribu hari pertama kehidupan merupakan periode biologis yang sangat menentukan pembentukan fungsi otak, sistem imunitas, dan kapasitas metabolik anak," kata dr. Tan Shot Yen sebagai narasumber dari kegiatan ini.