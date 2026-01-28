Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beby Prisillia Gemetar Pertama Kali Bertemu Onad Bebas dari Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:16 WIB
Beby Prisillia Gemetar Pertama Kali Bertemu Onad Bebas dari Kasus Narkoba
Beby Prisillia Gemetar Pertama Kali Bertemu Onad Bebas dari Kasus Narkoba. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beby Prisillia mengaku memiliki alasan mendalam untuk setia mendampingi sang suami, Onadio Leonardo alias Onad, di masa terpuruknya usai tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Akibat kasus tersebut, Onad harus terpisah dari keluarga tercinta selama tiga bulan karena menjalani masa rehabilitasi.

Dalam momen bebasnya Onad, Beby hadir menjemput sang suami untuk pulang ke rumah pada Rabu, 28 Januari 2026.

Beby yang berdiri di sebelah sang suami juga mengungkap kebahagiaannya. Badannya bahkan sampai bergetar seolah tak menyangka dengan bebasnya Onad. 

"Happy banget, ini aku sampai gemetaran. Happy banget karena anak-anak di rumah juga kangen banget sama dia, papa mamanya dia juga kangen sama dia. Pokoknya hari ini hari terbaik sih buat aku karena dia akhirnya udah di rumah," beber Beby, di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026). 

"Aku selalu ke sini. Aku tiga kali seminggu aku datang ke sini. Masih datang, ya karena Onad kan orangnya apa ya, dia tuh agak rentan atau sensitif gitu lho. Jadi kalau aku ke sini ya buat kuatin dia," tandasnya.

Momen bahagia sekaligus haru itu pun tak lepas dari sorotan awak media yang turut hadir di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
