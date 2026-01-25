Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

9 Fakta Mengejutkan Berpulangnya Lula Lahfah 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |02:10 WIB
9 Fakta Mengejutkan Berpulangnya Lula Lahfah 
9 Fakta Mengejutkan Berpulangnya Lula Lahfah. (Foto: IG Lula Lahfah)
A
A
A

JAKARTA - Berpulangnya Lula Lahfa tidak hanya mengejutkan keluarga. Namun juga para sahabat dan warganet ikut tersentak atas kepergian yang terkesan begitu cepat. 

Lula Lahfah ditemukan di apartemennya dalam keadaan yang sudah tidak dapat ditolong medis. Jenazah pun disemayamkan di Rumah Duka Sentosa usai dibawa dari RS Fatmawati, Jakarta Selatan. 

Setelah itu, jenazah Lula dimakamkan di TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Prosesi pemakaman berlangsung pada pukul 12.00 WIB, Sabtu (24/1/2026). 

Kepergian selebgram cantik itu pun menjadi duka banyak pihak. Berikut ini Fakta-Fakta Mengejutkan Berpulangnya Lula Lahfah, dirangkum Senin (26/1/2026). 
 
1. Reza Arap Terpukul Ditinggal Kekasih
Reza Arap bersimpuh dan Peluk Orangtua Lula Lahfah. Reza Arap terpukul atas kepergian sang kekasih. Saat pemakaman, Reza Arap berkali-kali mencium nisan Lula sebagai tanda perpisahan untuk selamanya. 

2. Di Kelilingi Sahabat 
Almarhum dikelilingi sahabat yang memprotek Lula Lahfah. Secera tegas meminta warganet hapus foto terakhir Lula. "Tolong hapus semua foto terkait sahabat kami dari TikTokmu!" ujar Awkarin salah satu sahabat.

3. Doa Persahabatan 
Awkarin alias Karin Novilda salah satu sahabat mengunggah kenangan foto saat Umrah di Tanah Suci. Dia berharap bisa tetap bersahabat sampai di surga. "Til Jannah. Al-Fatihah,” tulisnya.

4. Akui Sakit 
Almarhumah sempat sakit. Kondisi saat itu pun menjadi pertanyaan netizen. Pada 2 Januari 2026, Lula pun menuliskan penyakit yang diidapnya. “Borongan, ISK, usus bengkak radang, batu ginjal, GERD,” ujarnya menjawab pertanyaan netizen. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197516//influencer_lula_lahfah-GqHJ_large.jpg
Selain Reza Arap, Polisi Juga Akan Periksa Teman Dekat Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197501//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-eWzw_large.jpg
Polisi Imbau Publik Tak Sebar Foto dan Spekulasi soal Kematian Influencer Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197499//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-3W6d_large.jpg
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Reza Arap Terkait Kematian Influencer Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197486//lula-QOgc_large.jpg
Lula Lahfah Sebelum Wafat Akan Jalani Kolonoskopi, Apa Itu? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197476//lula_lahfah-LJk1_large.jpg
Lula Lahfah Ternyata Hapus Tato 30 Hari Sebelum Meninggal, Netizen Sebut Tanda Bersih-Bersih Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197485//influencer_lula_lahfah-Ycbz_large.jpg
Kematian Influencer Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Visum
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement