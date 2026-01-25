9 Fakta Mengejutkan Berpulangnya Lula Lahfah

JAKARTA - Berpulangnya Lula Lahfa tidak hanya mengejutkan keluarga. Namun juga para sahabat dan warganet ikut tersentak atas kepergian yang terkesan begitu cepat.

Lula Lahfah ditemukan di apartemennya dalam keadaan yang sudah tidak dapat ditolong medis. Jenazah pun disemayamkan di Rumah Duka Sentosa usai dibawa dari RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Setelah itu, jenazah Lula dimakamkan di TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Prosesi pemakaman berlangsung pada pukul 12.00 WIB, Sabtu (24/1/2026).

Kepergian selebgram cantik itu pun menjadi duka banyak pihak. Berikut ini Fakta-Fakta Mengejutkan Berpulangnya Lula Lahfah, dirangkum Senin (26/1/2026).



1. Reza Arap Terpukul Ditinggal Kekasih

Reza Arap bersimpuh dan Peluk Orangtua Lula Lahfah. Reza Arap terpukul atas kepergian sang kekasih. Saat pemakaman, Reza Arap berkali-kali mencium nisan Lula sebagai tanda perpisahan untuk selamanya.

2. Di Kelilingi Sahabat

Almarhum dikelilingi sahabat yang memprotek Lula Lahfah. Secera tegas meminta warganet hapus foto terakhir Lula. "Tolong hapus semua foto terkait sahabat kami dari TikTokmu!" ujar Awkarin salah satu sahabat.

3. Doa Persahabatan

Awkarin alias Karin Novilda salah satu sahabat mengunggah kenangan foto saat Umrah di Tanah Suci. Dia berharap bisa tetap bersahabat sampai di surga. "Til Jannah. Al-Fatihah,” tulisnya.

4. Akui Sakit

Almarhumah sempat sakit. Kondisi saat itu pun menjadi pertanyaan netizen. Pada 2 Januari 2026, Lula pun menuliskan penyakit yang diidapnya. “Borongan, ISK, usus bengkak radang, batu ginjal, GERD,” ujarnya menjawab pertanyaan netizen.