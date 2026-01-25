Tiket Mudik Lebaran 2026 KAI Sudah Bisa Dibeli, Ini Jadwalnya

JAKARTA - Lebaran sebentar lagi, penjualan tiket kereta api untuk lebaran 2026 pun telah dibuka jauh hari sebelumnya. Hari ini, Minggu (25/1/2026) tiket KAI untuk lebaran sudah dapat dipesan.

Penjualan tiket kereta api Lebaran 2026 sudah bisa dipesan untuk keberangkatan mulai 11 Maret 2026 atau H-10 Lebaran. Adapun pembelian tiket kereta api Lebaran 2026 ini bisa dilakukan melalui berbagai platform.

Bisa langsung dengan mengakses aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, call center 121, onlive travel agent, atau mitra resmi penjualan lainnya yang bekerja sama dengan KAI. Selain itu KAI juga mengimbau pelanggan untuk menghindari pembelian tiket melalui pihak-pihak yang menawarkan jasa (calo) dengan biaya tambahan yang tidak wajar.

Adapun jadwal pemesanan tiket Kereta Api Lebaran 2026 adalah sebagai berikut:

25 Januari 2026 → Keberangkatan Rabu, 11 Maret 2026 (H-10)

26 Januari 2026 → Keberangkatan Kamis, 12 Maret 2026 (H-9)

27 Januari 2026 → Keberangkatan Jumat, 13 Maret 2026 (H-8)

28 Januari 2026 → Keberangkatan Sabtu, 14 Maret 2026 (H-7)

29 Januari 2026 → Keberangkatan Minggu, 15 Maret 2026 (H-6)

30 Januari 2026 → Keberangkatan Senin, 16 Maret 2026 (H-5)

31 Januari 2026 → Keberangkatan Selasa, 17 Maret 2026 (H-4)

1 Februari 2026 → Keberangkatan Rabu, 18 Maret 2026 (H-3)

2 Februari 2026 → Keberangkatan Kamis, 19 Maret 2026 (H-2)

3 Februari 2026 → Keberangkatan Jumat, 20 Maret 2026 (H-1)