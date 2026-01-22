5 Cara Efektif Mencegah Kebocoran Atap Rumah di Musim Hujan

JAKARTA - Musim hujan kerap menjadi tantangan bagi pemilik rumah, terutama terkait masalah kebocoran atap. Curah hujan yang tinggi dan berlangsung dalam durasi lama dapat memicu rembesan air, kerusakan plafon, hingga gangguan kenyamanan di dalam rumah jika tidak diantisipasi dengan baik.

Kebocoran atap tidak hanya disebabkan oleh kerusakan material, tetapi juga dapat dipicu oleh sistem ventilasi yang kurang optimal, saluran air yang tersumbat, hingga kesalahan dalam pemilihan bahan atap. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar serta meningkatkan biaya perbaikan.

Oleh karena itu, penting bagi pemilik rumah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Dengan perawatan rutin dan penanganan yang tepat, risiko kebocoran dapat diminimalkan. Lantas, seperti apa cara mencegah atap rumah bocor saat musim hujan?

Yuk, simak tips berikut yang dilansir dari Evo Building Products, Minggu (25/1/2026).

1. Beri Ventilasi

Untuk mengatasi kebocoran, pastikan loteng rumah memiliki ventilasi yang cukup. Ventilasi loteng atau jendela loteng dapat dipasang untuk mengurangi jumlah kondensasi yang terkumpul di ruang loteng. Untuk loteng yang berventilasi penuh, Anda bisa mencoba memasang atap Rapid Ridge.

Rapid Ridge menyediakan sistem pendingin yang memungkinkan panas keluar dari loteng sehingga dapat menjaga rumah tetap sejuk dan mengurangi kebocoran secara signifikan.