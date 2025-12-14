Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kisah Wanita Beri Makan Ratusan Kucing dari Sisa Hajatan Sita Perhatian

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |07:02 WIB
Viral Kisah Wanita Beri Makan Ratusan Kucing dari Sisa Hajatan Sita Perhatian
Viral Kisah Wanita Beri Makan Ratusan Kucing dari Sisa Hajatan Sita Perhatian. (Foto: SCMP)
A
A
A

JAKARTA - Aksi seorang wanita menarik perhatian di media sosial karena dinilai penuh empati dan kreativitas. Wanita itu pun viral lantaran melakukan cara tidak biasa untuk membantu kehidupan satwa terlantar.

Dia adalah Xuanxuan, warga yang tinggal di kota Baoshan, Provinsi Yunnan di China barat daya. Selama beberapa tahun terakhir ia berjuang dengan kecemasan yang cukup berat saat bekerja sebagai editor video paruh waktu. 

Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan kucing liar yang menggigil di musim dingin 2022 dan memutuskan untuk memberi makan mereka. Sejak itu, rumah Xuanxuan berubah menjadi penampungan kucing dengan lebih dari 120 ekor yang ia rawat sendiri. 

Keinginan pun muncul di mana ia harus memberi makan banyak kucing, dan berinteraksi dengan banyak orang untuk mencari makanan mereka. Hingga suatu hari ide brilian pun muncul saat Xuanxuan menghadiri sebuah pesta pernikahan.

Dia terkejut melihat banyak makanan yang tak tersentuh dan akhirnya dibuang begitu saja. Momen itu memberinya ide untuk mengubah makanan tidak terpakai tersebut untuk dimakan kucing-kucing yang dirawatnya.

 

Halaman:
1 2
      
