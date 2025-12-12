9 Foto Tren Rambut 2026, Cek Dulu Ladies Sebelum ke Salon!

JAKARTA - Terdapat 9 proyeksi tren rambut 2026. Jika tahun 2025 didominasi rambut potongan bob pendek dan poni belah tengah, namun hal itu diproyeksikan tidak akan menjadi tren. Jadi, apa yang akan terjadi di tahun 2026?

Agar kamu tetap tampil tren dan enggak ngebosenin, ada baiknya kamu menyegarkan penampilan dengan potong rambut.

Nah tahun baru adalah momen yang

tepat kamu memilih gaya baru. Menurut para ahli rambut terkemuka terdapat potongan rambut yang akan menjadi yang terpopuler di tahun baru.

Sebelum pergi ke salon, yuk cek dulu 9 Proyeksi Tren Rambut 2026, seperti dikutip dari stylist.co.uk, Minggu (14/12/2025).

1. Elegan Sedang Tren

(Foto: IG bobrecine)

Tekstur rambut menjadi tren utama tahun ini, tetapi itu semua akan segera berubah. “Tidak ada satu pun potongan rambut yang akan menjadi tren besar, tetapi secara keseluruhan gaya rambut akan bergeser ke arah tampilan yang lebih rapi dan elegan,” kata penata rambut di Larry King Marylebone Jake Unger.

Untuk rambut panjang, kemungkinan akan beralih dari gaya rambut mengembang dan bervolume yang mendominasi beberapa tahun terakhir, ke gaya rambut lurus, berkilau, dan seperti cermin.

"Gaya rambut yang halus dan terlihat mahal akan benar-benar mendefinisikan tahun 2026.”

2. Layer Acak

(Foto: IG cervandohair)

Meskipun kita mungkin menuju gaya yang lebih ramping, dalam hal teknik pemotongan, kita tetap akan mendambakan volume.

“Dari segi potongan, saya memperkirakan kita akan melihat banyak bentuk yang lebih berantakan dengan tepi yang lebih lembut, mengacu pada era 70-an tetapi tanpa sepenuhnya bergaya retro,” kata penata rambut dan mitra penata gaya Amika Inggris Tobias Bell,

“Ini semua tentang menemukan keseimbangan antara gaya bintang rock dan kemudahan pemakaian modern,” tambahnya.

3. Potongan Rambut Bob Sutra

(Foto: kellyrowland)

Direktur Kreatif Aveda Michael Lendon, mengatakan potongan rambut bob tidak akan hilang begitu saja, justru semakin disempurnakan. Namun, ada beberapa gaya baru.

Yang Pertama: bob sutra. “Ramping, lembut, hampir tanpa bobot. Ditata rata dan diselipkan di belakang telinga. Cocok untuk hampir semua orang,” katanya.

Michael Lendon bukan satu-satunya yang memprediksi potongan bob tumpul akan menjadi tren utama. “Saya percaya tren kuat potongan bob satu panjang akan berlanjut dengan garis bertekstur dan bentuk wajah yang lembut, terus mengembangkan bentuknya dengan berbagai cara,” kata penata warna Hershesons Fitzrovia Caspar Finch.