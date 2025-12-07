‎Viral Bantuan Korban Banjir Sumatera Sekarung Sepatu Jebol dan Mangap, hingga Baju Tak Layak Pakai

‎JAKARTA - ‎Bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera membuat masyarakat hingga publik figur ramai-ramai ingin menyalurkan bantuan. Donasi yang diberikan dapat berupa uang, makanan, hingga pakaian.

‎

‎Namun ternyata tak semua donasi yang diberikan, layak dipakai oleh para korban. Ada juga yang memberikan donasi berupa pakaian tak layak, di mana hal tersebut sangat disayangkan.

(Foto: Pembasmi Kehaluan Real)

‎Belakangan viral korban bencana membuka karung yang berisi setumpuk pakaian hingga sepatu. Namun begitu dibuka barang didonasikan itu tak layak pakai, seperti baju robek hingga sepatu yang solnya jebol.

‎

‎Video itu pun diberi tulisan, "Memberi bukan berarti menyingkirkan sisa barang. Memberi adalah memastikan apa yang keluar dari tangan kita masih pantas dikenakan, masih bisa membuat hari penerima tenang & senang," tulis keterangan video yang viral, seperti dikutip dari akun Instagram pembasmi.kehaluan.reall, Minggu (7/12/2025).

‎

‎Video itu pun lantas menuai reaksi keras dari warganet. Mereka mempertanyakan hati nurani pada sosok yang mengirimkan donasi pakaian tak layak tersebut.