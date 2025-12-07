JAKARTA - Bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera membuat masyarakat hingga publik figur ramai-ramai ingin menyalurkan bantuan. Donasi yang diberikan dapat berupa uang, makanan, hingga pakaian.
Namun ternyata tak semua donasi yang diberikan, layak dipakai oleh para korban. Ada juga yang memberikan donasi berupa pakaian tak layak, di mana hal tersebut sangat disayangkan.
(Foto: Pembasmi Kehaluan Real)
Belakangan viral korban bencana membuka karung yang berisi setumpuk pakaian hingga sepatu. Namun begitu dibuka barang didonasikan itu tak layak pakai, seperti baju robek hingga sepatu yang solnya jebol.
Video itu pun diberi tulisan, "Memberi bukan berarti menyingkirkan sisa barang. Memberi adalah memastikan apa yang keluar dari tangan kita masih pantas dikenakan, masih bisa membuat hari penerima tenang & senang," tulis keterangan video yang viral, seperti dikutip dari akun Instagram pembasmi.kehaluan.reall, Minggu (7/12/2025).
Video itu pun lantas menuai reaksi keras dari warganet. Mereka mempertanyakan hati nurani pada sosok yang mengirimkan donasi pakaian tak layak tersebut.