Viral! Pria di Lombok Nikahi Bule Cantik Asal Australia, Bikin Netizen Jadi Baper (Foto: Instagram)

JAKARTA – Viral pria di Lombok menikahi bule cantik asal Australia, bikin netizen jadi baper. Seorang bule asal Australia bernama Georgia resmi dipersunting oleh pria asal Pagutan, Lombok Tengah.

Pernikahan mereka digelar penuh kebahagiaan di Lombok pada 8 November 2025. Pernikahan ini membuktikan bahwa cinta memang tak mengenal batas negara.

Sebelum prosesi ijab kabul dimulai, Georgia sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Meski baru pertama kali melafalkan kalimat suci itu, Georgia terlihat lancar dan tulus.

Pengantin pria, Indrayanto, terlihat terharu ketika Georgia menuntaskan ucapannya. Suasana pun berubah menjadi penuh kehangatan, diiringi doa dan ucapan selamat dari warga yang menyaksikan.

Video pernikahan Indrayanto dan Georgia pun viral dan mendapat beragam komentar dari netizen. Di antaranya: