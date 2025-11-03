Onad Ditahan karena Narkoba, Beby Leonardo: Kamu Bukan Jatuh, Hanya Kesandung Batu Kecil

Onad Ditahan karena Narkoba, Beby Leonardo: Kamu Bukan Jatuh, Hanya Kesandung Batu Kecil. (Foto: IG Beby Leonardo)

JAKARTA - Istri Onadio Leonardo, Beby Prisillia atau Beby Leonardo dipulangkan dan kini berstatus sebagai saksi usai sang suami ditahan imbas kasus narkoba. Onad ditangkap polisi akibat penyalahgunaan narkotika dan terbukti mengonsumsi ganja serta ekstasi.

Di tengah kasus yang menimpa sang suami, Beby menuliskan pesan menyentuh untuk memberikan semangat dan dukungan pada Onad. Alih-alih memojokan sang suami, Beby justru memberikan pesan haru pada Onad yang kini harus mempertanggung jawabkan permasalahannya.

“Dear my husband, 6 tahun kita nikah kamu udah kerja keras mendaki gunung. Kamu bukan jatuh, kamu cuma lagi kesandung batu kecil,” ungkap Beby di Instagram-nya @bebyleonardo, Senin (3/11/2025).

Beby mengatakan, sang suami bukanlah penjahat meski Onad kini tersandung penggunaan barang haram. Ia mengatakan dirinya dan anak-anak akan selalu berada di sisi vokalis Killing Me Inside itu apapun yang dialaminya.