Terungkap! Sabrina Chairunnisa Ingin Jadi IRT sebelum Pisah dengan Deddy Corbuzier

JAKARTA - Kabar perceraian Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa masih jadi perbincangan netizen. Warganet juga semakin mengulik penyebab perceraian pasangan selebritis ini, termasuk ungkapan Sabrina yang ternyata meginginkan menjadi ibu rumah tangga.

Momen itu terungkap saat Sabrina berbincang bersama Praz Teguh dalam podcast Deddy Corbuzier beberapa bulan lalu. Wanita yang juga menjadi influencer ini mengaku dirinya menginginkan posisi sebagai ibu rumah tangga saat menikah dengan Deddy.

“Gue tuh sebenarnya kepingin jadi ibu rumah tangga doang. Gue bilang ‘boleh gak gue jadi ibu rumah tangga aja, gue benar-benar full time ibu rumah tangga yang meyalani suami,” ungkap Sabrina, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Sabrina mengatakan dirinya bersedia memberikan seluruh waktunya untuk menjadi istri di rumah dan mengerjakan berbagai tanggung jawabnya. Namun, ia menjelaskan pada Deddy bahwa dirinya tetap menginginkan uang bulanan yang setara dengan pendapatannya saat berkarier.

Alih-alih disetujui Deddy, reaksi sang suami justru menunjukan bahwa syarat tersebut tak bisa dipenuhi oleh Deddy untuk Sabrina.

“Dia belum jawab, tapi gue bilang boleh gak syaratnya kalau (uang) bulanan gue sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawabannya ‘gak ada yang nyuruh lu jadi ibu rumah tangga’,” ucap Sabrina.

Sebagai informasi, Sabrina Chairunisa sendiri memiliki karier yang cemerlang sebagai beauty influencer dan juga bekerjasama dengan sejumlah brand dan perusahaan ternama. Ia pun memiliki penghasilan sendiri dari konten-konten menarik yang ia buat.