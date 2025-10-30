3 Momen Romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Sebelum Putuskan Cerai

JAKARTA – Tiga momen romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa sebelum putuskan cerai. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga selebritas Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa.

Publik digegerkan dengan nasib pernikahan mereka usai Sabrina resmi menggugat cerai Deddy di Pengadilan Agama Tigaraksa pada 16 Oktober 2025 lalu.

Kabar Deddy Corbuzier dan Sabrina ini menambah panjang deretan artis yang bercerai pada tahun 2025. Keduanya memutuskan berpisah setelah 3 tahun menikah.

Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa resmi menikah pada Senin, 6 Juni 2022, setelah menghabiskan masa pacaran selama 9 tahun. Hubungan asmara mereka selama pacaran juga cukup tertutup sebelum keduanya melangsungkan akad nikah.

Berikut adalah momen romantis Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa sebelum putuskan cerai.

1. Rayakan Ulang Tahun Pernikahan ke-3