HOME WOMEN FASHION

Sidang Vonis, Outfit Nikita Mirzani Bikin Heboh dari Kerudung Putri Firaun hingga Cinderella

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |07:35 WIB
Sidang Vonis, Outfit Nikita Mirzani Bikin Heboh dari Kerudung Putri Firaun hingga Cinderella
Sidang Vonis, Outfit Nikita Mirzani Bikin Heboh dari Kerudung Putri Firaun hingga Cinderella. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Sidang vonis Nikita Mirzani akan memasuki babak akhir. Melawan Reza Gladys, Nikita Mirzani tak hanya menyita perhatian publik karena proses hukumnya, tetapi juga karena penampilan sang artis yang selalu mencuri perhatian di setiap persidangan.

Dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri dan nyentrik, Nikita Mirzani tampil dengan berbagai outfit yang kerap jadi sorotan kamera. Dari gaya elegan hingga nyentrik, penampilan ibu tiga anak itu selalu sukses mencuri perhatian publik.

Nikmir Cinderella

1. Cinderella 
Pada sidang bulan September 2025, Nikita tampil anggun mengenakan gaun bermotif vintage bergaya princess, yang oleh banyak netizen dijuluki sebagai Cinderella. Tampilannya terlihat glamor dan memesona, seolah menepis kesan tegang suasana ruang sidang.

Nikita Mirzani

2. Marilyn Monroe
Masih di bulan yang sama, Nikita kembali menjadi bahan perbincangan setelah tampil mengenakan rok putih lebar ala Marilyn Monroe. Gaya klasik itu langsung mengundang komentar publik yang menyebutnya “ikonik sekaligus berani”.

 

Halaman:
1 2
      
