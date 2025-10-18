Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Tugu Ikan Gabus di Exit Tol Bekasi, Netizen: Ikan Gabus No, Ikan Gabagus Yess!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |18:03 WIB
Viral Tugu Ikan Gabus di Exit Tol Bekasi, Netizen: Ikan Gabus No, Ikan Gabagus Yess!
Tugu Ikan Gabus di Exit Tol Bekasi, Netizen: Ikan Gabus No, Ikan Gabagus Yess! (Foto: Viral foto di Media Sosial)
JAKARTA - Warga Bekasi dan sekitarnya mendapat pemandangan baru, yakni sebuah tugu berupa Tugu Ikan Gabus. Namun, keberadaan tugu tersebut menuai pro dan kontra. 

Pemandangan baru itu berlokasi di traffic light gerbang tol Gabus. Tugu ikan Gabus sepanjang 5 meter nampak menghiasi tengah jalan Gabus Raya, Tambun Utara.

Kehadiran Tugu Ikan Gabus mendapat beragam komentar di media sosial, seperti dari InfoTambun, dikutip Sabtu (18/10/2025). 

Sapto Rini : muka ikanya ngeselin
Slow : kayanya ngeledek deh
Mami : Selalu lewat situ..anakku d Perumahan suropati????????
PawangJin89???????? : Seperti meledek aq????
Pedihnya Perjuangan : ikan gabus No, ikan gabagus Yess!

Seperti diketahui, Bekasi merupakan kota industri terbesar yang sebelumnya merupakan kota agraris yang juga sebagai habitat ikan gabus. Ikan gabus menjadi salah satu motif yang telah diresmikan oleh Walikota Bekasi sebagai motif batik Bekasi. 

Batik Bekasi bermotif ikan gabus dikenalkan secara resmi pada tahun 2013. 

Tidak hanya itu, dalam sebuah penelitian bertajuk Perancangan Motif Bekasi oleh Reghita Cahyani mengatakan inovasi baru dalam pembuatan motif dengan inspirasi ikan gabus. 

(Rani Hardjanti)

      
