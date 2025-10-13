Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dulu Whole Set Wushu 90 Detik Nafas Rasanya Mau Putus, Kini Krisdayanti Go Internasional

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 13 Oktober 2025 |16:35 WIB
Dulu <i>Whole Set Wushu</i> 90 Detik Nafas Rasanya Mau Putus, Kini Krisdayanti <i>Go Internasional</i>
Dulu Whole Set Wushu 90 Detik Nafas Rasanya Mau Putus, Kini Krisdayanti Go Internasional. (Foto: IG Krisdayantilemos)
JAKARTA - Krisdayanti serius menggeluti dunia seni bela diri tradisional Tiongkok atau Wushu. Rencananya sang Diva dan tim pun akan bertanding pada pertandingan internasional wushu. 

Persiapan yang dilakukan Krisdayanti sudah dilakukan sejak lama. Awalnya, Istri Raul Lemos ini mengaku berat. "Untuk bisa melakukan Zhengtao atau complete/whole set wushu selama 90 detik nafas rasanya mau putus!!?" ujar Kridayanti, seperti dikutip dari akun Instagram Krisdayanti, Senin (13/10/2025). 

Kridayanti

Kini Krisdayanti dan tim akan berlaga pada pertandingan di Imeishan China. Rencananya pertandingan itu akan dilakukan pada 14-20 Oktober 2025. Hal itu terungkap pada saat terakhir latihan bersama tim Yayasan Inti Bayangan, sebelum betolak ke Negeri Tirai Bambu. 

 

Telusuri berita women lainnya
